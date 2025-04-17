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На Закарпатье заместитель командира батальона организовал схему поборов с военных, — ГБР

19:48, 17 апреля 2025
Размер взяток зависел от обстоятельств и финансовых возможностей военных — от 30 тысяч гривен до 3 тысяч долларов.
На Закарпатье заместитель командира батальона организовал схему поборов с военных, — ГБР
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На Закарпатье задержали заместителя командира батальона по психологической поддержке одной из воинских частей, который организовал схему систематического вымогательства денег у подчиненных. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что на протяжении длительного времени должностное лицо требовало от военнослужащих деньги за решение различных служебных вопросов — от оформления отпусков до сокрытия дисциплинарных нарушений.

В частности, за вознаграждение он обещал не сообщать о самовольном оставлении места службы, содействовать переводу в другие подразделения или избежанию командировки в зону боевых действий.

Так, размер взяток зависел от обстоятельств и финансовых возможностей военных — от 30 тысяч гривен до 3 тысяч долларов.

Во время реализации одной из «сделок» фигурант предложил солдату, который самовольно покинул часть, за 1 тысячу долларов помощь в переводе на тыловую должность.

Фигурант был задержан при получении второй части взятки — 500 долларов.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие продолжается. Проверяются другие возможные факты злоупотреблений и получения взяток от подчиненных военнослужащих.

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взятка военные армия Закарпатье ГБР военнослужащие военная служба

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