Гоструда разъясняет, есть ли перемещение на другое рабочее место изменением существенных условий труда

Перемещение постоянно и происходит без изменений условий труда, режима работы, размера оплаты труда и установленных ранее льгот.

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Гоструда сообщает, является ли перемещение на другое рабочее место изменением существенных условий труда.

Указывается, что перемещение работника на том же предприятии на другое рабочее место, в другой структурный подраздел, в той же местности, поручение работы на другом механизме или агрегате в пределах специальности или должности, обусловленной трудовым договором, не считается переводом на другую работу, происходит по инициативе работодателя и не требует согласия работника (ч. 1 ст. 32 КЗоТ Украины). Владелец предприятия не имеет права перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.

Перемещение является постоянным и происходит без изменений условий труда, режима работы, размера оплаты труда и установленных ранее льгот. Решение о перемещении принимается на основании докладных записок руководителей структурных подразделений, кадровой службы.

Решение оформляется приказом с указанием структурного подразделения, в которое перемещается работник, и даты. Запись о данном перемещении в трудовую книжку и в личную карточку не вносится.

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