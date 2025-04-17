Верховный Суд высказался о распорядителе информации в отношении привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности

Верховный Суд указал, что ВКДКА обладает запрашиваемой истицей информацией, поскольку создает ее в процессе выполнения своих обязанностей, а поэтому ВКДКА является распорядителем информации в понимании закона о доступе к публичной информации.

Фото: unba.org.ua

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Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры (ВКДКА) обладает информацией о перечне лиц, привлекавшихся к дисциплинарной ответственности, и реквизитами этих решений, поскольку создает ее в процессе выполнения своих обязанностей.

ВКДКА является распорядителем такой информации в понимании Закона «О доступе к публичной информации». На это указал в своем постановлении от 25 марта 2025 года Верховный Суд в составе коллегии судей КАС по делу №380/25348/23, рассмотрев кассационную жалобу ВКДКА на решение Львовского окружного административного суда и постановление Восьмого апелляционного административного суда по иску лица к ВКДКА о признании противоправными действий по непредоставлению публичной информации.

Обстоятельства дела

Истица обратилась в суд с иском к ВКДКА, в котором просила признать противоправными действия по непредоставлению публичной информации и обязать предоставить перечень ФИО лиц, привлекавшихся к дисциплинарной ответственности решениями ответчика, с указанием даты принятия и номера таких решений.

ВКДКА отказала в предоставлении ответа на указанный запрос. Причинами отказа в предоставлении запрашиваемой информации ответчик указал отсутствие согласия субъектов персональных данных (адвокатов) на распространение информации, содержащей персональные данные (фамилия, имя, отчество); отсутствие сформированной информации в запрашиваемом формате, в разрезе: ФИО лиц, привлекавшихся к дисциплинарной ответственности, даты принятия и номера таких решений.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск. Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменений. Суды исходили из того, что запрашиваемая истицей и не предоставленная ей информация о перечне ФИО лиц, привлекавшихся к дисциплинарной ответственности решениями ВКДКА, подпадает под определение, содержащееся в статье 1 Закона «О доступе к публичной информации», а именно: информация, полученная или созданная в процессе выполнения ВКДКА своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, которая находится во владении этого органа.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций – без изменений.

КАС ВС указал, что согласно частям 1, 3 статьи 33 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства по основаниям, предусмотренным этим Законом.

Дисциплинарное производство в отношении адвоката осуществляется квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры по адресу рабочего места адвоката, указанному в ЕРАУ. Согласно положениям пункта 4 части пятой статьи 50 Закона №5076-VI осуществление дисциплинарного производства в отношении адвокатов относится к полномочиям квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. В то же время полномочия по рассмотрению жалоб на решения квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры относительно осуществления дисциплинарных производств предоставлены ВКДКА, которая согласно части пятой статьи 52 Закона по результатам рассмотрения такой жалобы имеет право, в частности, изменять решение квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры или его отменять и принимать новое решение.

Таким образом, ВКДКА обладает запрашиваемой истицей информацией, поскольку создает ее в процессе выполнения своих обязанностей, а поэтому обоснованными являются выводы судов обеих инстанций, что ВКДКА является распорядителем информации в понимании Закона «О доступе к публичной информации». Предоставление этой информации не требует создания новой информации или проведения чрезмерно сложной работы по аналитике и систематизации существующей, а поэтому отказ в ее предоставлении является противоправным.

Автор: Наталя Мамченко

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