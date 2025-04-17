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Верховний Суд висловився щодо розпорядника інформації стосовно притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів

15:39, 17 квітня 2025
Верховний Суд вказав, що ВКДКА володіє запитуваною позивачкою інформацією, оскільки створює її в процесі виконання своїх обов’язків, а тому ВКДКА є розпорядником інформації в розумінні закону про доступ до публічної інформації.
Верховний Суд висловився щодо розпорядника інформації стосовно притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів
Фото: unba.org.ua
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Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (ВКДКА) володіє інформацією про перелік осіб, які притягалися до дисциплінарної відповідальності, та реквізитами цих рішень, оскільки створює її в процесі виконання своїх обов’язків.

ВКДКА є розпорядником такої інформації в розумінні Закону «Про доступ до публічної інформації». На це вказав у своїй постанові від 25 березня 2025 року Верховний Суд у складі колегії суддів КАС по справі 380/25348/23, розглянувши касаційну скаргу ВКДКА на рішення Львівського окружного адмінсуду та постанову Восьмого апеляційного адмінсуду за позовом особи до ВКДКА про визнання протиправними дій щодо ненадання публічної інформації.

Обставини справи

Позивачка звернулася до суду з позовом до ВКДКА, у якому просила визнати протиправними дії щодо ненадання публічної інформації та зобов’язати надати перелік ПІБ осіб, які притягалися до дисциплінарної відповідальності рішеннями відповідача, із зазначенням дати прийняття та номеру таких рішень.

ВКДКА відмовила у наданні відповіді на вказаний запит. Причинами відмови в наданні запитуваної інформації відповідач зазначив відсутність згоди суб’єктів персональних даних (адвокатів) на поширення інформації, що містить персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові); відсутність сформованої інформації за запитуваним форматом, в розрізі: ПІБ осіб, які притягались до дисциплінарної відповідальності, дати прийняття та номери таких рішень.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов. Суд апеляційної інстанції залишив рішення суду першої інстанції без змін. Суди виходили з того, що запитувана позивачкою та не надана їй інформація стосовно переліку ПІБ осіб, які притягались до дисциплінарної відповідальності рішеннями ВКДКА, підпадає під визначення, яке міститься у статті 1 Закону «Про доступ до публічної інформації», а саме: інформація, отримана або створена в процесі виконання ВКДКА своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, яка знаходиться у володінні цього органу.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

КАС ВС вказав, що відповідно до частин 1, 3 статті 33 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в ЄРАУ. Згідно з положеннями пункту 4 частини п’ятої статті 50 Закону №5076-VI здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів належить до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Водночас повноваження щодо розгляду скарг на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури щодо здійснення дисциплінарних проваджень надано ВКДКА, яка відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону за результатами розгляду такої скарги має право, зокрема, змінювати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або його скасовувати та ухвалювати нове рішення.

Таким чином, ВКДКА володіє запитуваною позивачкою інформацією, оскільки створює її в процесі виконання своїх обов’язків, а тому обґрунтованими є висновки судів обох інстанцій, що ВКДКА є розпорядником інформації в розумінні Закону «Про доступ до публічної інформації». Надання цієї інформації не потребує створення нової інформації або проведення надміру складної роботи з аналітики та систематизації існуючої, а тому відмова у її наданні є протиправною.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд висловився щодо розпорядника інформації стосовно притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів

Верховний Суд вказав, що ВКДКА володіє запитуваною позивачкою інформацією, оскільки створює її в процесі виконання своїх обов’язків, а тому ВКДКА є розпорядником інформації в розумінні закону про доступ до публічної інформації.

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