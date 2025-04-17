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Вимагав 13 тисяч доларів за переправлення до Молдови — затримано посадовця виконавчої служби на Тернопільщині

20:05, 17 квітня 2025
Посадовець ДВС разом з колишнім поліцейським за валютний хабар обіцяли переправити військовозобов’язаного через держкордон.
Вимагав 13 тисяч доларів за переправлення до Молдови — затримано посадовця виконавчої служби на Тернопільщині
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На Тернопільщині викрили посадовця Державної виконавчої служби та колишнього поліцейського, які за 13 тисяч доларів обіцяли переправити військовозобов’язаного через держкордон України поза офіційними пунктами пропуску до Молдови. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

За даними слідства, «клієнт» мав заплатити 5000 доларів авансу, а решту суми мала передати його дружина вже після перетину кордону.

Так, чоловік заплатив аванс та розпочав мандрівку, проте правоохоронці зупинили автомобіль, яким його доправляли до кордону й викрили організаторів переправлення.

Під час обшуків у них вилучені мобільні телефони, зброя, банківські картки, два автомобілі, які використовувались у протиправній діяльності.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й повідомлення про підозру іншим можливим фігурантам кримінального провадження.

У прокуратурі додали, що інкримінована стаття КК України передбачає максимальне покарання – 9 років позбавлення волі.

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прокуратура хабар Тернопіль військовозобов'язаний перетин кордону

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