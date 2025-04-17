Требовал 13 тысяч долларов за переправку в Молдову — задержан чиновник исполнительной службы в Тернопольской области

В Тернопольской области разоблачили должностное лицо Государственной исполнительной службы и бывшего полицейского, которые за 13 тысяч долларов обещали переправить военнообязанного через государственную границу Украины в обход официальных пунктов пропуска в Молдову. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

По данным следствия, «клиент» должен был заплатить 5000 долларов авансом, а оставшуюся сумму должна была передать его жена уже после пересечения границы.

Мужчина передал аванс и начал путь, однако правоохранители остановили автомобиль, которым его везли к границе, и разоблачили организаторов переправки.

Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны, оружие, банковские карты, два автомобиля, использовавшиеся в противоправной деятельности.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и сообщении о подозрении другим возможным фигурантам уголовного производства.

В прокуратуре добавили, что инкриминируемая статья Уголовного кодекса Украины предусматривает максимальное наказание — 9 лет лишения свободы.