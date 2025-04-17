Требовал 13 тысяч долларов за переправку в Молдову — задержан чиновник исполнительной службы в Тернопольской области

В Тернопольской области разоблачили должностное лицо Государственной исполнительной службы и бывшего полицейского, которые за 13 тысяч долларов обещали переправить военнообязанного через государственную границу Украины в обход официальных пунктов пропуска в Молдову. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.
По данным следствия, «клиент» должен был заплатить 5000 долларов авансом, а оставшуюся сумму должна была передать его жена уже после пересечения границы.
Мужчина передал аванс и начал путь, однако правоохранители остановили автомобиль, которым его везли к границе, и разоблачили организаторов переправки.
Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны, оружие, банковские карты, два автомобиля, использовавшиеся в противоправной деятельности.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и сообщении о подозрении другим возможным фигурантам уголовного производства.
В прокуратуре добавили, что инкриминируемая статья Уголовного кодекса Украины предусматривает максимальное наказание — 9 лет лишения свободы.
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