Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

На Житомирщине судили молодого человека, который напал с кулаками на охранника супермаркета по требованию рассчитаться за пиво

22:18, 17 апреля 2025
Молодой человек напал на пожилого охранника, несколько раз ударив его руками и ногами по голове и телу, в результате чего тот упал.
На Житомирщине судили молодого человека, который напал с кулаками на охранника супермаркета по требованию рассчитаться за пиво
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бердичевский горрайонный суд вынес приговор 19-летнему молодому человеку, который избил охранника супермаркета. Он получил наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 19-летний молодой человек в состоянии наркотического опьянения в помещении одного из супермаркетов избил пожилого охранника, нанеся ему несколько ударов рукой и ногой по голове и туловищу, сбив с ног.

Так мужчина отреагировал на требование охранника расплатиться за бутылку пива, которую он украл из магазина за 15 минут до события.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину, она также была полностью подтверждена совокупностью других собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе видеозаписями с камер видеонаблюдения, расположенных в супермаркете.

Назначая вид и меру наказания, суд учел, что обвиняемый, хотя и является ранее не судимым, однако на рассмотрении в суде находится уголовное производство по той же статье, имеет отрицательную характеристику по месту проживания, злоупотребляет алкогольными напитками.

Также суд учел просьбу потерпевшего изолировать обвиняемого от общества.

Отягчающим обстоятельством суд признал совершение уголовного правонарушения в состоянии наркотического опьянения.

До вступления приговора в силу обвиняемый оставлен под стражей (дело № 274/2119/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

суд Бердичев приговор побои

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Экзамен в общие апелляционные суды: известны результаты и фамилии

706 кандидатов в апелляционные суды допущены к собеседованиям, а для 208 претендентов конкурс уже завершился.

В конкурсе на 425 вакантных должностей судей общих апелляционных судов остается 706 кандидатов

ВККС завершила проверку практических заданий претендентов на должности судей апелляционных судов по гражданской и криминальной специализации.

Дезертирам предложат добровольно вернуться на службу до 30 августа 2025 года – члены комитета по нацбезопасности внесли законопроект

Действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, чья военная служба приостановлена и которые самовольно покинули воинские части, места службы или дезертировали, могут продлить до 30 августа 2025 года.

ВККС оказалась в «объятиях» НАБУ и ГБР – Комиссия начинает тонуть в уголовных производствах

Проблемы, возникшие у члена ВККС Владимира Луганского, могут стать не только его проблемами.

В Минобороны рассказали, что делать, если Резерв+ не отображает статус лица с инвалидностью

В зависимости от даты установления инвалидности можно подать заявление через электронный кабинет или обратиться в учреждение здравоохранения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду