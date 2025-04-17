На Житомирщине судили молодого человека, который напал с кулаками на охранника супермаркета по требованию рассчитаться за пиво

Молодой человек напал на пожилого охранника, несколько раз ударив его руками и ногами по голове и телу, в результате чего тот упал.

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Бердичевский горрайонный суд вынес приговор 19-летнему молодому человеку, который избил охранника супермаркета. Он получил наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 19-летний молодой человек в состоянии наркотического опьянения в помещении одного из супермаркетов избил пожилого охранника, нанеся ему несколько ударов рукой и ногой по голове и туловищу, сбив с ног.

Так мужчина отреагировал на требование охранника расплатиться за бутылку пива, которую он украл из магазина за 15 минут до события.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину, она также была полностью подтверждена совокупностью других собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе видеозаписями с камер видеонаблюдения, расположенных в супермаркете.

Назначая вид и меру наказания, суд учел, что обвиняемый, хотя и является ранее не судимым, однако на рассмотрении в суде находится уголовное производство по той же статье, имеет отрицательную характеристику по месту проживания, злоупотребляет алкогольными напитками.

Также суд учел просьбу потерпевшего изолировать обвиняемого от общества.

Отягчающим обстоятельством суд признал совершение уголовного правонарушения в состоянии наркотического опьянения.

До вступления приговора в силу обвиняемый оставлен под стражей (дело № 274/2119/25).

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