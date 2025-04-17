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В Хмельницкой области группа лиц распространяла наркотические вещества через Телеграм-канал

22:54, 17 апреля 2025
Заказы принимали через Telegram-магазин, а доставку осуществляли через почтоматы.
В Хмельницкой области группа лиц распространяла наркотические вещества через Телеграм-канал
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В Хмельницкой области объявили подозрение пяти лицам по фактам сбыта наркотических средств через Telegram-канал. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что житель Днепра организовал схему сбыта запрещенных веществ на территории Хмельницкой и соседних областей. В преступной деятельности в январе этого года он привлек жителей Хмельницкой и Тернопольской областей, в том числе и несовершеннолетнего парня.

Заказы принимали и оформляли через Telegram-магазин, а доставку осуществляли через почтоматы.

В ходе проведения санкционированных обысков в Хмельницкой, Днепропетровской и Тернопольской областях у фигурантов изъято более 3 кг опасных веществ – расфасованный Альфа-PVP, амфетамин, каннабис.

В отношении взрослых участников преступной группы судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, а несовершеннолетний находится под круглосуточным домашним арестом.

Подозреваемым грозит от 6 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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