Чат-бот Grok получил функцию памяти и сможет отвечать точнее

Чат-бот Grok начал запоминать предпочтения пользователей.

Фото: Habr

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Компания xAI, основанная Илоном Маском, запустила новую функцию памяти в своем чат-боте Grok. Теперь он сможет запоминать предпочтения пользователя и отдельные факты о нем, чтобы формировать более персонализированные ответы.

Это решение приближает Grok к функциональности основных конкурентов - в частности, ChatGPT от OpenAI, который уже давно использует подобную систему сохранения информации и недавно получил обновление, позволяющее ссылаться на всю историю общения с пользователем.

По словам xAI, новая функция памяти является «прозрачной»: пользователи могут просматривать, что именно запомнил чат-бот, и при необходимости - удалять эту информацию.

Функция уже доступна в бета-версии на сайте Grok.com, а также в мобильных приложениях для iOS и Android. Исключение - страны Европейского Союза и Великобритания, где функцию пока не запускают.

Вскоре возможность пользоваться памятью Grok появится и в соцсети Х (бывший Twitter), которая также принадлежит Илону Маску. В настройках пользователи могут отключить сохранение данных в разделе «Контроль данных», но пока удаление сохраненной информации доступно только через веб-версию.

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