США не поддержали резолюцию ООН из-за упоминания вторжения РФ в Украину

В миссии США при ООН объяснили, что резолюция повторяет заявления, которые Вашингтон считает «неполезными для продвижения мира».

Результаты голосования в Совете ООН / Фото из открытых источников

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Генеральная ассамблея ООН 16 апреля голосовала за проект резолюции «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы».

В тексте документа несколько раз упоминается агрессия России против Украины.

В миссии США при ООН объяснили, что резолюция повторяет заявления, которые Вашингтон считает «неполезными для продвижения мира».

«Мы уверены, что длительное решение российско-украинской войны имеет наибольшее значение для членов Совета Европы, как и для США», — подчеркивается в документе.

В результате против резолюции проголосовали девять стран, включая США.

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