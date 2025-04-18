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В Одесской области горе-мать избила своего годовалого сына, когда он плакал: ребенок умер в больнице

09:05, 18 апреля 2025
Мальчика госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии с ушибом головного мозга, устаревшими переломами плечевой и локтевой костей.
В Одесской области горе-мать избила своего годовалого сына, когда он плакал: ребенок умер в больнице
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В Одесской области задержали женщину, которая избила своего годовалого сына, в результате чего он скончался в больнице. Об этом сообщает региональная полиция.

О младенце в полицию сообщили медики. Его госпитализировали в Одесскую областную детскую клиническую больницу в бессознательном состоянии с ушибом головного мозга и застарелыми переломами плечевой и локтевой костей. К сожалению, вскоре мальчик умер.

Как установили следователи, 26-летняя жительница Березовщины привезла сына в местный медцентр, когда ему стало совсем плохо, и объяснила, что он ударился, упав с кровати. Однако в ходе следственных действий полицейские уличили женщину во лжи и выяснили, что именно она нанесла малышу телесные повреждения, когда тот плакал.

Ранее гражданка не попадала в поле зрения полиции. Следователи задержали её в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и при наличии достаточных доказательств сообщили ей о подозрении по ст. 121 Уголовного кодекса Украины. По ходатайству правоохранителей суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит значительный срок лишения свободы.

В рамках следствия назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская — для установления точной причины смерти ребёнка. Процессуальное руководство по делу осуществляет Березовская окружная прокуратура.

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