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Спецслужбы предупреждают о возможных обстрелах на Пасху – Зеленский

18:10, 17 апреля 2025
По словам Зеленского, Россия может атаковать Украину во время Пасхальных праздников.
Спецслужбы предупреждают о возможных обстрелах на Пасху – Зеленский
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут нанести новые удары по Украине на Пасху или после нее. Об этом он сообщил во время церемонии вручения государственных наград работникам энергетической отрасли.

Говоря о последствиях зимних атак на энергетическую инфраструктуру, глава государства подчеркнул, что угроза со стороны России не исчезла.

«Есть данные от наших спецслужб, разведок нашей страны. И сейчас во время Пасхи и после этого возможны новые удары России», - сказал Зеленский.

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