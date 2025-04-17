На Одещині викрили канал контрабанди сигарет та алкоголю під виглядом морозива

Організатор каналу контрабанди упакував товар у контейнери з-під солодощів, покривши його морозивом.

Фото: БЕБ

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Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили канал контрабанди підакцизних товарів під виглядом морозива. Про це повідомляє БЕБ.

Встановлено, що організатор каналу контрабанди підакцизних товарів, використовуючи реквізити підконтрольного йому одеського виробника морозива, намагався переправити до країн Європи тютюнові вироби та алкогольні напої, приховуючи їх від митного огляду.

Для цього фігурант, упакував товар у контейнери з-під солодощів, покривши його морозивом.

«Таким чином чоловік намагався ввести в оману контролюючі органи під час проведення митного оформлення», — зазначили в БЕБ.

У ході слідчих дій детективи встановили місце завантаження підакцизних товарів, подальший маршрут автомобіля, який за документами перевозив морозиво, та коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Під час обшуків в пункті пропуску через державний кордон «Орлівка–Ісакча» виявлено понад 33,5 тис. пачок сигарет відомих марок та майже 13 тисяч літрів спиртосуміші. Вилучено вантажівку з причепом та підакцизні товари, орієнтовною вартістю майже 7 млн грн.

Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України «Контрабанда підакцизних товарів». Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

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