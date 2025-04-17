500 доларів за «непридатність» – на Сумщині затримали завідувача амбулаторії

У Сумській області викрили схему ухилення від мобілізації через фіктивні довідки.

Фото: Поліція Сумської області

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У Сумській області правоохоронці викрили корупційну схему, пов’язану з ухиленням від мобілізації. Як повідомила поліція області, посадовець одного з медичних закладів був затриманий під час отримання неправомірної вигоди.

Працівники слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції спільно з Управлінням стратегічних розслідувань встановили, що завідувач амбулаторії первинної медичної допомоги організував схему отримання хабарів від чоловіків призовного віку. За гроші він обіцяв надати фіктивні лікарняні або внести потрібні діагнози у висновки військово-лікарської комісії, щоб допомогти уникнути мобілізації.

Підозрюваного затримали безпосередньо під час передачі йому 500 доларів США. Під час обшуків за місцем його роботи та проживання правоохоронці вилучили готівку, яка є предметом неправомірної вигоди, а також медичну документацію, бланки з печатками, електронні носії інформації та речовини невстановленого походження.

Завідувачу амбулаторії повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням.

У поліції зазначають, що боротьба з корупцією в умовах воєнного стану залишається пріоритетом, оскільки такі злочини мають особливо небезпечний характер.

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