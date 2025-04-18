На Київщині шахрай заволодів 800 тис грн під час обміну валют

Чоловік забрав у жінки кошти та не повернув доларовий еквівалент суми.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

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На Київщині правоохоронці викрили зловмисника, який під час обміну валют заволодів значною сумою коштів знайомої шляхом обману.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, 63-річна жінка неодноразово здійснювала обмін валют через свого знайомого. Проте днями під час чергової зустрічі, за попередньою домовленістю із потерпілою щодо обміну грошей, 35-річний правопорушник, скориставшись довірою, забрав у жінки кошти, не повернувши доларовий еквівалент суми.

Правоохоронці встановили, що шахрай розпорядився грошима на власний розсуд. Таким чином, жінці завдано матеріальної шкоди на суму понад 800 тисяч гривень.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за фактом незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).

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