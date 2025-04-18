В Киевской области мошенник завладел 800 тыс грн во время обмена валюты

Мужчина забрал у женщины деньги и не вернул долларовый эквивалент суммы.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области правоохранители разоблачили злоумышленника, который во время обмена валюты завладел значительной суммой денег своей знакомой путем обмана.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, 63-летняя женщина неоднократно осуществляла обмен валюты через своего знакомого. Однако на днях, во время очередной встречи, по предварительной договоренности с потерпевшей относительно обмена денег, 35-летний правонарушитель, воспользовавшись доверием, забрал у женщины деньги, не вернув долларовый эквивалент суммы.

Правоохранители установили, что мошенник распорядился деньгами по собственному усмотрению. Таким образом, женщине был нанесен материальный ущерб на сумму более 800 тысяч гривен.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по факту незаконного завладения чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.