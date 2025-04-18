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С фронта будут постепенно выводить военнослужащих, воюющих с 2022 года, — Минобороны

13:50, 18 апреля 2025
Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщил, что военных, которые служат с 2022 года, постепенно выведут с фронта, и разрабатывается соответствующий механизм.
С фронта будут постепенно выводить военнослужащих, воюющих с 2022 года, — Минобороны
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Военнослужащие, которые находятся на фронте с 2022 года, будут постепенно выведены из зоны боевых действий. Для этого нужны люди, которые могут их заменить. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

По его словам, Министерство обороны завершает разработку механизма, который позволит ротацию подразделений при наличии достаточного человеческого ресурса.

В частности, рассматривается возможность создания подразделений из военнослужащих возрастных категорий с 18 до 24 лет, которые пришли в армию по контракту.

"Кроме того, открыты рекрутинговые центры, и проводится работа по привлечению иностранцев для выполнения задач в районах боевых действий на нашей территории. У нас на сегодня уже действует более 50 рекрутинговых центров по областям и городам Украины для привлечения на добровольной основе также граждан Украины. Работа в этом направлении ведется", - подчеркнул Гаврилюк.

Также он добавил, что принимаются меры для предотвращения такого явления, как "бусификация".

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