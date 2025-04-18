З фронту поступово виводитимуть військовослужбовців, які воюють з 2022 року, — Міноборони

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомив, що військових, які служать з 2022 року, поступово виведуть з фронту, і наразі розробляється відповідний механізм.

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Військовослужбовці, що знаходяться на фронті з 2022 року, будуть поступово виведені із зони бойових дій. Для цього потрібні люди, які зможуть їх замінити. Про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, Міністерство оборони завершує опрацювання механізму, який дозволить ротацію підрозділів у разі наявності достатнього людського ресурсу.

Зокрема, для цього розглядається можливість створення підрозділів з військовослужбовців вікових категорій з 18 до 24 років, які прийшли у військо за контрактом.

"Крім того, відкриті рекрутингові центри, і проводиться робота щодо залучення іноземців для виконання завдань у районах бойових дій на нашій території. В нас на сьогодні вже діє більше 50 рекрутингових центрів по областях і містах України для залучення на добровільній основі також громадян України. Робота в цьому напрямку ведеться", - наголосив Гаврилюк.

Також він додав, що вживаються заходи для уникнення такоо явища як "бусифікація".

Раніше у Міноборони вказували, що законопроект про демобілізацію розробллений, але треба зрозуміти, ким замінити військових.

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