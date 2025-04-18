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У дитячому пюре Gerber, яке було завезено з Фінляндії, виявили небезпечний токсин — що слід знати

13:52, 18 квітня 2025
Охратоксин А був виявлений у дитячому харчуванні Nestle, яке було завезено на Львівщину з Фінляндії.
У дитячому пюре Gerber, яке було завезено з Фінляндії, виявили небезпечний токсин — що слід знати
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У дитячому пюре Gerber виявили токсин: у Львові вилучають небезпечну партію продукту. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

Так, спеціалісти Львівського міського управління провели позапланову перевірку складських приміщень ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА» через підозру на небезпечну продукцію.

Причиною стала інформація, отримана через європейську систему швидкого оповіщення RASFF: у дитячому харчуванні, експортованому з Фінляндії, виявили охратоксин А — токсичну речовину, небезпечну для здоров’я.

Йдеться про продукт «Пюре овоче-м’ясне Gerber із шматочками «Обід по-італійськи» для дітей від 10 місяців. Стерилізоване».

Встановлено, що дві партії цього пюре (№4304012001, придатне до 30.10.2026 та №5029012001, придатне до 29.01.2027) вже були реалізовані на території України.

Відповідно до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», Головним управлінням Держпродспоживслужби у Львівській області винесено рішення про відкликання та вилучення з обігу для подальшого знищення харчового продукту.

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діти Держпродспоживслужба харчування продукти

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