Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Допуск до роботи без трудового договору не може бути легалізований договором співпраці – позиція Верховного Суду

13:40, 18 квітня 2025
Верховний Суд вказав, що наявність договору про співробітництво між фізичними особами-підприємцями не виключає обов’язку оформлення трудових відносин у разі виконання однією особою трудових функцій в інтересах іншої
Допуск до роботи без трудового договору не може бути легалізований договором співпраці – позиція Верховного Суду
Фото: ohoronapraci.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фізична особа-підприємець звернулася з позовом до Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці про визнання бездіяльності протиправною та скасування постанови про накладення штрафу в сумі 71 000 грн за фактичний допуск працівника до роботи без укладення трудового договору. Позивачка стверджувала, що інша особа здійснювала розрахункові операції не як працівник, а як інший підприємець на підставі договору про співробітництво.

Рішенням Закарпатського окружного адміністративного суду від 2 вересня 2024 року в задоволенні позову було відмовлено. Суд визнав обґрунтованими висновки контролюючого органу про використання позивачкою праці іншої особи без належного оформлення трудових відносин.

Постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 21 листопада 2024 року рішення суду першої інстанції було скасовано, а позов — задоволено. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що факт реалізації товару іншим ФОП є наслідком співпраці, а не доказом наявності трудових відносин.

Касаційну скаргу на постанову апеляційного суду подало Західне міжрегіональне управління Держпраці, яке посилалося на неправильне застосування норм матеріального права та навело правові висновки Верховного Суду про неможливість обміну трудовими ресурсами між ФОП.

Верховний Суд, аналізуючи доводи касаційної скарги, вказав, що суд апеляційної інстанції не врахував обов’язок дотримання вимог трудового законодавства та неправильно застосував положення КЗпП України, тлумачачи договір співпраці як альтернативу трудовому договору.

ВС наголосив, що відповідно до статей 21 та 24 КЗпП України трудовий договір є єдиною правовою формою оформлення трудових відносин, і допуск до роботи без оформлення такого договору є порушенням закону.

Суд зазначив, що пояснення особи, яка здійснювала продаж товару, свідчили про її діяльність в інтересах позивачки. Акт перевірки, оформлений податковим органом, є достатнім доказом правопорушення, якщо містить докази, що не допускають альтернативного тлумачення.

ВС звернув увагу, що договір про співпрацю не підтверджує право іншої особи продавати алкогольні напої замість ліцензованого суб’єкта. Це порушує не лише вимоги трудового законодавства, а й спеціальні норми щодо обігу підакцизних товарів.

Ключові правові висновки Верховного Суду у цій справі:

- наявність договору про співробітництво між фізичними особами-підприємцями не виключає обов’язку оформлення трудових відносин у разі виконання однією особою трудових функцій в інтересах іншої

- відсутність трудового договору за таких обставин є порушенням статті 265 КЗпП України

- акт перевірки, складений податковим органом із належною доказовою базою, може бути достатньою підставою для накладення штрафу територіальним органом Держпраці у межах взаємодії контролюючих органів, передбаченої чинним законодавством.

Постанова Верховного Суду від 6 березня 2025 року у справі №260/4202/24 (адміністративне провадження № К/990/48504/24).

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховний Суд судова практика Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Допуск до роботи без трудового договору не може бути легалізований договором співпраці – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що наявність договору про співробітництво між фізичними особами-підприємцями не виключає обов’язку оформлення трудових відносин у разі виконання однією особою трудових функцій в інтересах іншої

Депутати пропонують спростити продаж і передачу у користування земельних ділянок колишнім власникам зруйнованих об’єктів

Продаж і передачу у користування земельних ділянок державної, комунальної власності колишнім власникам будівель, споруд, що були зруйновані внаслідок бойових дій і були розташовані на таких земельних ділянках, пропонується здійснювати без земельних торгів.

США не зможуть відновити повноцінне авіасполучення з РФ без дозволу ЄС — Politico

ЄС стурбований ризиками для безпеки польотів, які становлять підроблені та несертифіковані деталі, встановлені в російських літаках, до того ж, багато російських літаків більше ніколи не зможуть приземлитися в Європі, тому що вони насправді не російські, а були вкрадені в орендодавців після вторгнення.

Для роботодавців пропонують запровадити квоту на працевлаштування учасників бойових дій – депутати внесли законопроект

У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування УБД з нього пропонується стягувати штраф за кожного непрацевлаштованого громадянина у двократному розмірі мінімальної зарплати.

Руслан Стефанчук вніс законопроект з новою редакцією закону про Омбудсмена, яким пропонується змінити порядок його призначення та звільнення

Спікер парламенту Руслан Стефанчук разом з колегами зареєстрували нову редакцію закону про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області