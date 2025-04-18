У Мін’юсті пояснили алгоритм пред’явлення виконавчого документа, виданого в електронній формі, до примусового виконання

Зареєструвавши електронний кабінет в підсистемі ЄСІТС «Електронний суд», громадяни мають можливість здійснювати обмін документами з судом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поступова цифровізація процесу примусового виконання рішень наразі дозволяє направляти та отримувати документи виконавчого провадження дистанційно.

Відтак, як вказують у Міністерстві юстиції, завдяки взаємодії автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) та Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), зареєструвавши електронний кабінет в підсистемі ЄСІТС «Електронний суд», громадяни мають можливість здійснювати обмін (надсилання та отримання) документами (в тому числі процесуальними документами, письмовими та електронними доказами тощо) з судом, а також отримувати документи виконавчого провадження одразу після підписання їх виконавцем кваліфікованим електронним підписом.

Алгоритм в інфографіці нижче:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.