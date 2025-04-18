В Минюсте пояснили алгоритм предъявления исполнительного документа, выданного в электронной форме, к принудительному исполнению

Зарегистрировав электронный кабинет в подсистеме ЕСИТС «Электронный суд», граждане могут обмениваться документами с судом.

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Постепенная цифровизация процесса принудительного исполнения решений на данный момент позволяет направлять и получать документы исполнительного производства дистанционно.

Так, как указывают в Министерстве юстиции, благодаря взаимодействию автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) и Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС), зарегистрировав электронный кабинет в подсистеме ЕСИТС «Электронный суд», граждане могут обмениваться (отправлять и получать) документами (в том числе процессуальными документами, письменными и электронными доказательствами и т.д.) с судом, а также получать документы исполнительного производства сразу после их подписания исполнителем квалифицированной электронной подписью.

Алгоритм в инфографике ниже:

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