5 тысяч муравьев в пробирках — в Кении задержали двух 19-летних бельгийцев за попытку контрабанды насекомых

На суде бельгийцы заявили, что собирали муравьев «ради развлечения» и не знали, что это незаконно.

Фото: Reuters

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В Кении арестовали двух 19-летних граждан Бельгии за попытку контрабанды тысяч муравьев. Об этом сообщает Independent.

В частности, Лорноя Давида и Сеппе Лодевейкса задержали за незаконный вывоз из страны более 5 тысяч муравьев. В гостевом доме, где они остановились, обнаружили 2 244 пробирки с насекомыми.

Инцидент произошел 5 апреля в округе Накуру, где расположено несколько национальных парков. На суде в Найроби бельгийцы заявили, что собирали муравьев «ради забавы» и не знали, что это незаконно.

В Кенийской службе охраны дикой природы (KWS) отметили, что растет тенденция к контрабанде не только крупных животных, но и менее известных, но экологически важных видов. Вместе с бельгийцами к суду также привлекли двух других обвиняемых — кенийца Денниса Нгангу и гражданина Вьетнама Духа Хунга Нгуена. Их задержали в Найроби с 400 муравьями в квартирах.

По данным KWS, все четверо планировали переправить муравьев на рынки Европы и Азии. Среди изъятых видов — messor cephalotes, крупный муравей-жнец красного цвета, эндемик Восточной Африки.

«Незаконный вывоз таких видов подрывает суверенное право Кении на ее биоразнообразие и лишает местные общины и научные учреждения потенциальной экологической и экономической выгоды», — заявили в KWS.

Обычно Кения борется с торговлей частями тел крупных животных — слонов, носорогов, панголинов и других. Но эти дела указывают на изменение тенденции: контрабандисты все чаще интересуются малоизвестными видами, которые играют ключевую роль в природных экосистемах, отмечает издание.

Как рассказал вице-президент по вопросам охраны природы Африканского фонда дикой природы Филип Мурути, муравьи обогащают почву, способствуют прорастанию растений и служат пищей для многих видов птиц. По его словам, даже здоровый лес, как, например, Нгонг, не был бы таким без роли мельчайших организмов — от бактерий до муравьев.

Мурути предупредил, что нелегальный оборот видов может привести к распространению болезней в сельском хозяйстве стран-импортеров: «Даже если торговля разрешена — она должна быть регулируемой. Никто не имеет права просто так забирать наши ресурсы».

Граждане Бельгии Лорной Давид, слева, и Сеппе Лодевейкс, справа ( AP Photo/Brian Inganga )

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