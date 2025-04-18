Крис Мартин из Coldplay спел для российского «брата» и намекнул на желание выступить в РФ, видео

Во время выступления группы Coldplay в Сеуле фронтмен Крис Мартин назвал "братом" одного из фанатов, оказавшегося россиянином.
После этого Мартин, несмотря на публичную поддержку Украины, сочинил импровизированную песню для поклонника из РФ. В нем он, в частности, предположил, что Coldplay сыграет в России.
Ситуация развернулась в середине концерта, когда Крис Мартин заметил в толпе фаната, привлекшего внимание розовыми волосами. После короткого диалога он спросил парня, откуда тот приехал.
В ответ россиянин показал надпись на телефоне. Мартин улыбнулся и назвал его "братом".
После этого музыкант буквально на ходу сочинил короткую песню.
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