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Данил Гетманцев сообщил об уменьшении количества плательщиков налогов-членов Клуба белого бизнеса

13:36, 18 апреля 2025
Количество членов Клуба белого бизнеса сократилось на 55.
Данил Гетманцев сообщил об уменьшении количества плательщиков налогов-членов Клуба белого бизнеса
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Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил об обновлении перечня налогоплательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства. В настоящее время «Клуб белого бизнеса» включает 8199 юридических и физических лиц-предпринимателей, что на 55, или на 0,7% меньше, чем в предыдущей версии перечня, опубликованной в декабре.

«Большинство плательщиков, включенных в первый перечень, продолжают пользоваться предложенным механизмом, соблюдая установленные уровни уплаты налогов, что позволяет им сохранять привилегии «Территории высокого уровня налогового доверия». Однако не всем удалось удержать необходимые показатели, поэтому они не попали в обновленный перечень», — заявил Гетманцев.

На данный момент в перечне:

  • 4123 — юрлиц на общей системе налогообложения;
  • 2149 — юридических лиц — плательщиков единого налога III группы;
  • 984 — юридических лиц — плательщиков единого налога IV группы;
  • 211 — резидентов «Дія Сіті»;
  • 732 — физических лиц-предпринимателей.

Гетманцев подчеркнул, что для обслуживания плательщиков из перечня привлечено 611 комплаенс-менеджеров, которые обеспечивают сопровождение компаний.

Глава комитета рекомендовал компаниям, выбывшим из Клуба, еще раз ознакомиться с требованиями и скорректировать свои показатели, чтобы восстановить резидентство в перечне и пользоваться преимуществами.

Полный список предприятий, вошедших в перечень, доступен по ссылке.

Как известно, Верховная Рада 18 июня 2024 года приняла во втором чтении и в целом как закон законопроект 11084 о «клубе белого бизнеса». Речь идет о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно особенностей налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Позже Президент Владимир Зеленский подписал закон.

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Даниил Гетманцев

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