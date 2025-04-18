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Данило Гетманцев повідомив про зменшення кількості платників податків-членів Клубу білого бізнесу

13:36, 18 квітня 2025
Кількість членів Клубу білого бізнесу зменшилася на 55.
Данило Гетманцев повідомив про зменшення кількості платників податків-членів Клубу білого бізнесу
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Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про оновлення переліку платників податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства. Наразі «Клуб білого бізнесу» включає 8199 юросіб та фізосіб підприємців, що на 55, або на 0,7% менше, ніж у попередній версії переліку, що була оприлюднена у грудні.

«Більшість платників, включених до першого переліку, продовжують користуватися запропонованим механізмом, дотримуючись встановлених рівнів сплати податків, що дозволяє їм зберігати привілеї «Території високого рівня податкової довіри». Однак, не всі змогли утримати необхідні показники, тож не потрапили до оновленого переліку», - заявив Гетманцев.

Наразі у переліку:

  • 4123 – юридичні особи на загальній системі оподаткування;
  • 2149 – юридичні особи-платники єдиного податку ІІІ групи;
  • 984 – юридичні особи-платники єдиного податку ІV групи;
  • 211 – резиденти «Дія Сіті»;
  • 732 – фізичні особи-підприємці.

Гетманцев підкреслив, що для обслуговування платників з переліку залучено 611 комплаєнс-менеджерів, які забезпечують супровід компаній.

Голова комітету порекомендував компаніям, що вибули з Клубу, ще раз ознайомитися з вимогами та підкорегувати свої показники, щоб відновити резидентство у переліку і користуватись перевагами.

Повний список підприємств, які ввійшли до переліку, доступний за посиланням.

Як відомо, Верховна Рада 18 червня 2024 року прийняла в другому читанні та в цілому як закон законопроект11084 про «клуб білого бізнесу». Йдеться про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Згодом Президент Володимир Зеленський підписав закон.

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Данило Гетманцев

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