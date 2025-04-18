Верховный Суд объяснил, как определяется членство в религиозных общинах при отсутствии четкого устава

Критериями членства в религиозной общине является достижение 18-летнего возраста и регулярное посещение богослужения, что может подтверждаться территориальной связью (проживанием в местности, где действует религиозная община) – КГС ВС.

Фото: LexInform

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Если уставом религиозной общины четко не определен порядок принятия в члены общины, фиксированного членства, такими критериями, соответствие которым может быть объективно установлено, является достижение 18-летнего возраста и регулярное посещение богослужения, в частности через территориальную связь с религиозной общиной, то есть проживание в местности, где она действует. К такому выводу пришел Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда. Об этом сообщает пресс-центр Верховного Суда.

Истец по этому делу - настоятель религиозной организации - обратился в суд с иском о признании недействительным решения общего собрания и устава религиозной общины, принятого на этом собрании в новой редакции. На указанном собрании было принято решение, в частности, изменить подчиненность религиозной общины в канонических и организационных вопросах путем входа в состав Православной Церкви Украины.

Иск обоснован нарушением прав истца на свободу совести и вероисповедания, а также тем, что решение общего собрания религиозной организации и новая редакция устава последней были приняты при отсутствии реального волеизъявления членов религиозной общины.

Решением хозяйственного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, в удовлетворении исковых требований отказано.

ВС согласился с такими выводами и обратил внимание на то, что законодатель признал автономию религиозной общины в определении количества ее членов, необходимого для признания полномочными общего собрания религиозной общины, а также в вопросах членства на следующих принципах: членство в религиозной общине основывается на принципах свободного волеизъявления, а также на требованиях устава (положения) религиозной общины; религиозная община по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением).

Суды предыдущих инстанций исследовали ссылки истца на то, что лица, принимавшие участие в голосовании на собрании, состоявшемся на стадионе, не являются членами религиозной общины, потому что не посещают храм, не исповедуются, не причащаются, а действительными членами религиозной общины являются те лица, перечень которых был определен собранием общины (360 человек), потому что именно они посещают храм на постоянной основе и участвуют в деятельности религиозной общины.

Суды со ссылкой на п. 9 устава религиозной общины указали, что отсутствие определенного в уставе религиозной общины четкого и предсказуемого порядка принятия в члены общины, фиксированного членства, при определении критериев, которым должны были соответствовать члены религиозной общины, принимавшие участие в общем собрании общины, принявшие оспариваемые решения, в частности об изменении подчиненности в канонических вопросах, необходимо учитывать установленные в уставе религиозной общины критерии членов приходского собрания. Такими критериями, соответствие которым может быть объективно установлено, из перечисленных в п. 9 устава являются достижение 18-летнего возраста и регулярное посещение богослужения. Истец не утверждал, что кто-либо из тех лиц, которые принимали участие в собрании общины 17 июня 2023 года, не достиг 18-летнего возраста.

Кроме того, учитывая отсутствие данных, которые бы позволили проверить регулярное посещение богослужения, суды учли критерий территориальной связи, то есть проживание в местности, где действует религиозная община, поскольку соответствие этому критерию делает возможным выполнение условия о регулярном посещении богослужения (к такому выводу пришла и Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 3 апреля 2024 года по делу № 906/1330/21).

Постановление КГС ВС от 18 марта 2025 года по делу № 911/3017/23.

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