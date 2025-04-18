Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Суд инфо

Верховный Суд объяснил, как определяется членство в религиозных общинах при отсутствии четкого устава

14:21, 18 апреля 2025
Критериями членства в религиозной общине является достижение 18-летнего возраста и регулярное посещение богослужения, что может подтверждаться территориальной связью (проживанием в местности, где действует религиозная община) – КГС ВС.
Верховный Суд объяснил, как определяется членство в религиозных общинах при отсутствии четкого устава
Фото: LexInform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если уставом религиозной общины четко не определен порядок принятия в члены общины, фиксированного членства, такими критериями, соответствие которым может быть объективно установлено, является достижение 18-летнего возраста и регулярное посещение богослужения, в частности через территориальную связь с религиозной общиной, то есть проживание в местности, где она действует. К такому выводу пришел Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда. Об этом сообщает пресс-центр Верховного Суда.

Истец по этому делу - настоятель религиозной организации - обратился в суд с иском о признании недействительным решения общего собрания и устава религиозной общины, принятого на этом собрании в новой редакции. На указанном собрании было принято решение, в частности, изменить подчиненность религиозной общины в канонических и организационных вопросах путем входа в состав Православной Церкви Украины.

Иск обоснован нарушением прав истца на свободу совести и вероисповедания, а также тем, что решение общего собрания религиозной организации и новая редакция устава последней были приняты при отсутствии реального волеизъявления членов религиозной общины.

Решением хозяйственного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, в удовлетворении исковых требований отказано.

ВС согласился с такими выводами и обратил внимание на то, что законодатель признал автономию религиозной общины в определении количества ее членов, необходимого для признания полномочными общего собрания религиозной общины, а также в вопросах членства на следующих принципах: членство в религиозной общине основывается на принципах свободного волеизъявления, а также на требованиях устава (положения) религиозной общины; религиозная община по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением).

Суды предыдущих инстанций исследовали ссылки истца на то, что лица, принимавшие участие в голосовании на собрании, состоявшемся на стадионе, не являются членами религиозной общины, потому что не посещают храм, не исповедуются, не причащаются, а действительными членами религиозной общины являются те лица, перечень которых был определен собранием общины (360 человек), потому что именно они посещают храм на постоянной основе и участвуют в деятельности религиозной общины.

Суды со ссылкой на п. 9 устава религиозной общины указали, что отсутствие определенного в уставе религиозной общины четкого и предсказуемого порядка принятия в члены общины, фиксированного членства, при определении критериев, которым должны были соответствовать члены религиозной общины, принимавшие участие в общем собрании общины, принявшие оспариваемые решения, в частности об изменении подчиненности в канонических вопросах, необходимо учитывать установленные в уставе религиозной общины критерии членов приходского собрания. Такими критериями, соответствие которым может быть объективно установлено, из перечисленных в п. 9 устава являются достижение 18-летнего возраста и регулярное посещение богослужения. Истец не утверждал, что кто-либо из тех лиц, которые принимали участие в собрании общины 17 июня 2023 года, не достиг 18-летнего возраста.

Кроме того, учитывая отсутствие данных, которые бы позволили проверить регулярное посещение богослужения, суды учли критерий территориальной связи, то есть проживание в местности, где действует религиозная община, поскольку соответствие этому критерию делает возможным выполнение условия о регулярном посещении богослужения (к такому выводу пришла и Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 3 апреля 2024 года по делу № 906/1330/21).

Постановление КГС ВС от 18 марта 2025 года по делу № 911/3017/23.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд КХС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Допуск к работе без трудового договора не может быть легализован договором о сотрудничестве – позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что наличие договора о сотрудничестве между физическими лицами-предпринимателями не исключает обязанности оформления трудовых отношений в случае выполнения одной стороной трудовых функций в интересах другой.

Депутаты предлагают упростить продажу и передачу в пользование земельных участков бывшим владельцам разрушенных объектов

Продажу и передачу в пользование земельных участков государственной, коммунальной собственности бывшим владельцам зданий, сооружений, разрушенных в результате боевых действий и расположенных на таких земельных участках, предлагается осуществлять без земельных торгов.

США не смогут восстановить полноценное авиасообщение с РФ без разрешения ЕС — Politico

ЕС обеспокоен рисками для безопасности полетов, которые создают поддельные и несертифицированные детали, установленные в российских самолетах, к тому же многие российские самолеты никогда больше не смогут приземлиться в Европе, поскольку они на самом деле не российские, а были украдены у лизингодателей после вторжения.

Для работодателей предлагают ввести квоту на трудоустройство участников боевых действий – депутаты внесли законопроект

В случае невыполнения работодателем в течение года квоты для трудоустройства УБД с него предлагается взимать штраф за каждого нетрудоустроенного гражданина в двукратном размере минимальной зарплаты.

Руслан Стефанчук внес законопроект с новой редакцией закона об Омбудсмене, которым предлагается изменить порядок его назначения и увольнения

Спикер парламента Руслан Стефанчук вместе с коллегами зарегистрировали новую редакцию закона об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області