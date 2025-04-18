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WhatsApp представил обновление – создавать и редактировать наборы наклеек можно не выходя из чата

17:21, 18 апреля 2025
WhatsApp позволил создавать уникальные наборы наклеек и делиться ими с друзьями.
WhatsApp представил обновление – создавать и редактировать наборы наклеек можно не выходя из чата
Фото: 9to5Mac
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WhatsApp выпустил новое обновление, которое значительно улучшает процесс работы с наклейками. Теперь пользователи могут создавать и редактировать целые наборы наклеек, не покидая чатов. Об этом пишет 9to5Mac.

Ранее в WhatsApp можно было создавать и сохранять собственные наклейки, но найти их среди большого количества было непросто. Для решения этой проблемы добавлена новая функция - пакеты наклеек. Пользователи теперь могут создавать, упорядочивать и хранить наклейки в нескольких папках, а также делиться целыми наборами наклеек вместо того, чтобы отправлять каждую отдельно.

«Независимо от того, это набор наклеек с изображением вашей собаки, или веселые селфи ваших ближайших друзей, теперь вы можете сделать ваши чаты веселее и более личными с помощью уникальных наборов наклеек. В начале этого года мы объявили о совместном доступе к наклейкам, и теперь вы можете создавать и делиться своими собственными наборами наклеек с друзьями и семьей в чате», - отметили в компании.

Кроме обновления для стикеров, WhatsApp также добавил несколько других новых функций, среди которых индикатор, показывающий, сколько людей онлайн в групповом чате, возможность сканировать и отправлять документы, а также опция сделать WhatsApp программой для вызовов и обмена сообщениями по умолчанию на iPhone.

WhatsApp доступен бесплатно в App Store. Чтобы воспользоваться новыми возможностями, пользователям следует обновить программу до последней версии.

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