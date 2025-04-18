В Киеве будут судить дельцов, которые продавали таблетки для похудения с содержанием психотропных веществ

В состав преступной организации входили шесть участников.

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В Киеве перед судом предстанут участники преступной организации, которые продавали таблетки для похудения с содержанием психотропных веществ.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, 36-летний киевлянин организовал и возглавил незаконный бизнес по сбыту таблеток для похудения с содержанием психотропного вещества — сибутрамина. В состав преступной организации входили шесть участников.

Организатор обеспечивал бесперебойное поступление оптовых партий товара для их фасовки и дальнейшей продажи, контролировал непосредственный сбыт и устанавливал график работы и задания для других участников группировки. Также он вел «бухгалтерию» и делил заработанные деньги между фигурантами. В свою очередь другие участники осуществляли розничный незаконный сбыт таблеток для похудения через интернет-магазин, где принимали заказы онлайн, и через социальные сети, отправляя товары клиентам почтой по всей Украине.

В ходе досудебного расследования проведено 5 оперативных закупок таблеток с содержанием психотропных веществ на общую сумму 65 000 гривен. Во время проведения обысков правоохранители изъяли более 30 000 таблеток с содержанием психотропного вещества — сибутрамина на общую сумму свыше 3 миллионов гривен.

В настоящее время обвинительный акт в отношении участников преступной организации по фактам совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ направлен в суд.

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