WhatsApp представив оновлення – створювати та редагувати набори наліпок можна не виходячи з чату

WhatsApp дозволив створювати унікальні набори наклейок і ділитися ними з друзями.

Фото: 9to5Mac

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WhatsApp випустив нове оновлення, яке значно покращує процес роботи з наліпками. Тепер користувачі можуть створювати та редагувати цілі набори наклейок, не залишаючи чатів. Про це пише 9to5Mac.

Раніше в WhatsApp можна було створювати та зберігати власні наклейки, але знайти їх серед великої кількості було непросто. Для вирішення цієї проблеми додано нову функцію — пакети наклейок. Користувачі тепер можуть створювати, впорядковувати та зберігати наклейки в кількох папках, а також ділитися цілими наборами наклейок замість того, щоб надсилати кожну окремо.

«Незалежно від того, чи це набір наклейок із зображенням вашої собаки, чи веселі селфі ваших найближчих друзів, тепер ви можете зробити ваші чати веселішими та особистішими за допомогою унікальних наборів наклейок. На початку цього року ми оголосили про спільний доступ до наклейок, тож тепер ви можете створювати та ділитися своїми власними наборами наклейок із друзями та родиною в чаті», — зазначили в компанії.

Окрім оновлення для стікерів, WhatsApp також додав кілька інших нових функцій, серед яких індикатор, що показує, скільки людей онлайн у груповому чаті, можливість сканувати і надсилати документи, а також опція зробити WhatsApp програмою для викликів і обміну повідомленнями за замовчуванням на iPhone.

WhatsApp доступний безкоштовно в App Store. Щоб скористатися новими можливостями, користувачам слід оновити програму до останньої версії.

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