Кріс Мартін з Coldplay заспівав для російського «брата» та натякнув на бажання виступити в РФ, відео

Кріс Мартін на концерті звернувся до російського фаната, назвавши його «братом».

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Під час виступу гурту Coldplay у Сеулі фронтмен Кріс Мартін назвав "братом" одного з фанатів, що виявився росіянином.

Після цього Мартін, попри публічну підтримку України, склав імпровізовану пісню для шанувальника з РФ. У ній він, зокрема, припустив, що Coldplay зіграє в Росії.

Ситуація розгорнулась у середині концерту, коли Кріс Мартін помітив у натовпі фаната, який привернув увагу рожевим волоссям. Після короткого діалогу він запитав хлопця, звідки той приїхав.

У відповідь росіянин показав напис на телефоні. Мартін посміхнувся й назвав його "братом".

Після цього музикант буквально на ходу склав коротку пісню.

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