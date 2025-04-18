Практика судів
  1. У світі

5 тисяч мурах у пробірках — у Кенії затримали двох 19-річних бельгійців за спробу контрабанди комах

17:57, 18 квітня 2025
На суді бельгійці заявили, що збирали мурах «заради розваги» й не знали, що це незаконно.
5 тисяч мурах у пробірках — у Кенії затримали двох 19-річних бельгійців за спробу контрабанди комах
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Кенії заарештували двох 19-річних громадян Бельгії за спробу контрабанди тисячі мурах. Про це повідомляє Independent.

Зокрема, Лорноя Девіда та Сеппе Лодевейкса затримали за незаконне вивезення з країни понад 5 тисяч мурах. У гостьовому будинку, де вони зупинилися, було виявлено 2 244 пробірки з комахами.

Інцидент стався 5 квітня в окрузі Накуру, де розташовано кілька національних парків. На суді в Найробі бельгійці заявили, що збирали мурах «заради розваги» й не знали, що це незаконно.

У Кенійській службі охорони дикої природи (KWS) зазначили, що зростає тенденція контрабанди не лише великих тварин, а й менш відомих, але важливих з екологічної точки зору видів. Разом із бельгійцями до суду притягнули ще двох обвинувачених — кенійця Денніса Нґанґу та громадянина Вʼєтнаму Духа Хунґа Нгуєна. Їх затримали в Найробі з 400 мурахами у квартирах.

За даними KWS, усі четверо планували переправити мурах на ринки Європи та Азії. Серед вилучених видів — messor cephalotes, велика червоного кольору мураха-жнець, яка є ендеміком Східної Африки.

«Незаконне вивезення таких видів підриває суверенне право Кенії на її біорізноманіття та позбавляє місцеві громади й наукові установи можливих екологічних і економічних вигод», — заявили в KWS.

Зазвичай Кенія бореться з торгівлею частинами тіл великих тварин — слонів, носорогів, панголінів тощо. Але ці справи свідчать про зміну тенденцій: контрабандисти дедалі частіше цікавляться маловідомими видами, що відіграють ключову роль у природних екосистемах, вказує видання.

Як розповів віцепрезидент із питань збереження природи Африканського фонду дикої природи Філіп Муруті, мурахи збагачують ґрунт, сприяють проростанню рослин і є їжею для багатьох видів птахів. За його словами, навіть здоровий ліс, як-от Нґонґ, не був би таким без ролі найменших організмів — від бактерій до мурах.

Муруті попередив, що нелегальний обіг видів може спричинити поширення хвороб у сільському господарстві країн-отримувачів: «Навіть якщо торгівля дозволена — вона має бути контрольованою. Ніхто не має права просто так забирати наші ресурси».

Громадяни Бельгії Лорной Давід, ліворуч, і Сеппе Лодевейкс, праворуч ( AP Photo/Brian Inganga )

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

суд Бельгія контрабанда тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Делегація США представила у Парижі контури мирної пропозиції з описом умов припинення бойових дій – Bloomberg

США пропонують послабити санкції проти РФ – у разі тривалого припинення вогню

Кабмін визначив Верховний Суд суб’єктом управління державним майном Верховного Суду України, ВАСУ, ВГСУ та ВССУ

Через майже 8 років після того, як Верховний Суд України, ВАСУ, ВГСУ та ВССУ припинили здійснювати правосуддя Кабмін вирішив визначити Верховний Суд суб’єктом управління їх майном.

Кабмін пропонує внести зміни до закону про запобігання корупції щодо спрощення проведення спецперевірок

Спеціальну перевірку пропонується не проводити стосовно певних категорій посадовців.

Учасники конкурсу в апеляції попросили ВККС переглянути результати практичного завдання — успішно виконали завдання лише 255 цивілістів з 408

А кандидати в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації виконали практичне завдання краще за всіх – майже 90% «криміналістів» допущено до співбесід.

Кабмін за дорученням Президента прийняв постанову про організацію центрів підготовки цивільних громадян до протидії ворогу – Ірина Верещук

Центри підготовки цивільних громадян до національного спротиву запрацюють у кожній області та у місті Києві – уряд прийняв постанову на доручення Володимира Зеленського.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області