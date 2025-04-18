5 тисяч мурах у пробірках — у Кенії затримали двох 19-річних бельгійців за спробу контрабанди комах

У Кенії заарештували двох 19-річних громадян Бельгії за спробу контрабанди тисячі мурах. Про це повідомляє Independent.
Зокрема, Лорноя Девіда та Сеппе Лодевейкса затримали за незаконне вивезення з країни понад 5 тисяч мурах. У гостьовому будинку, де вони зупинилися, було виявлено 2 244 пробірки з комахами.
Інцидент стався 5 квітня в окрузі Накуру, де розташовано кілька національних парків. На суді в Найробі бельгійці заявили, що збирали мурах «заради розваги» й не знали, що це незаконно.
У Кенійській службі охорони дикої природи (KWS) зазначили, що зростає тенденція контрабанди не лише великих тварин, а й менш відомих, але важливих з екологічної точки зору видів. Разом із бельгійцями до суду притягнули ще двох обвинувачених — кенійця Денніса Нґанґу та громадянина Вʼєтнаму Духа Хунґа Нгуєна. Їх затримали в Найробі з 400 мурахами у квартирах.
За даними KWS, усі четверо планували переправити мурах на ринки Європи та Азії. Серед вилучених видів — messor cephalotes, велика червоного кольору мураха-жнець, яка є ендеміком Східної Африки.
«Незаконне вивезення таких видів підриває суверенне право Кенії на її біорізноманіття та позбавляє місцеві громади й наукові установи можливих екологічних і економічних вигод», — заявили в KWS.
Зазвичай Кенія бореться з торгівлею частинами тіл великих тварин — слонів, носорогів, панголінів тощо. Але ці справи свідчать про зміну тенденцій: контрабандисти дедалі частіше цікавляться маловідомими видами, що відіграють ключову роль у природних екосистемах, вказує видання.
Як розповів віцепрезидент із питань збереження природи Африканського фонду дикої природи Філіп Муруті, мурахи збагачують ґрунт, сприяють проростанню рослин і є їжею для багатьох видів птахів. За його словами, навіть здоровий ліс, як-от Нґонґ, не був би таким без ролі найменших організмів — від бактерій до мурах.
Муруті попередив, що нелегальний обіг видів може спричинити поширення хвороб у сільському господарстві країн-отримувачів: «Навіть якщо торгівля дозволена — вона має бути контрольованою. Ніхто не має права просто так забирати наші ресурси».
Громадяни Бельгії Лорной Давід, ліворуч, і Сеппе Лодевейкс, праворуч ( AP Photo/Brian Inganga )
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.