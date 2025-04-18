Допуск к работе без трудового договора не может быть легализован договором о сотрудничестве – позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что наличие договора о сотрудничестве между физическими лицами-предпринимателями не исключает обязанности оформления трудовых отношений в случае выполнения одной стороной трудовых функций в интересах другой.

Фото: ohoronapraci.com.ua

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Физическое лицо-предприниматель обратилось с иском к Западному межрегиональному управлению Государственной службы по вопросам труда, требуя признать бездействие незаконным и отменить постановление о наложении штрафа в размере 71 000 грн за фактический допуск работника к работе без заключения трудового договора. Истец утверждала, что другая сторона осуществляла расчетные операции не как работник, а как другой предприниматель на основании договора о сотрудничестве.

Решением Закарпатского окружного административного суда от 2 сентября 2024 года в удовлетворении иска было отказано. Суд признал обоснованными выводы контролирующего органа о использовании истцом труда другого лица без надлежащего оформления трудовых отношений.

Постановлением Восьмого апелляционного административного суда от 21 ноября 2024 года решение суда первой инстанции было отменено, а иск удовлетворен. Апелляционный суд пришел к выводу, что факт реализации товара другим ФЛП является результатом сотрудничества, а не доказательством трудовых отношений.

Кассационную жалобу на постановление апелляционного суда подало Западное межрегиональное управление Гоструда, ссылаясь на неправильное применение норм материального права и правовые выводы Верховного Суда о невозможности обмена трудовыми ресурсами между ФЛП.

Верховный Суд, анализируя доводы кассационной жалобы, указал, что апелляционный суд не учел обязанность соблюдения требований трудового законодательства и неправильно применил положения КЗоТ Украины, интерпретируя договор о сотрудничестве как альтернативу трудовому договору.

Верховный Суд подчеркнул, что согласно статьям 21 и 24 КЗоТ Украины трудовой договор является единственной правовой формой оформления трудовых отношений, а допуск к работе без его заключения является нарушением закона.

Суд отметил, что объяснения лица, осуществлявшего продажу товара, свидетельствовали о его деятельности в интересах истца. Акт проверки, составленный налоговым органом, является достаточным доказательством правонарушения, если содержит доказательства, исключающие альтернативное толкование.

Верховный Суд обратил внимание, что договор о сотрудничестве не подтверждает право другого лица продавать алкогольные напитки вместо лицензированного субъекта. Это нарушает не только требования трудового законодательства, но и специальные нормы, регулирующие оборот подакцизных товаров.

Ключевые правовые выводы Верховного Суда в этом деле:

- наличие договора о сотрудничестве между ФЛП не исключает обязанности оформления трудовых отношений, если одна сторона выполняет трудовые функции в интересах другой.

- отсутствие трудового договора в таких обстоятельствах является нарушением статьи 265 КЗоТ Украины.

- акт проверки, составленный налоговым органом с надлежащей доказательной базой, может быть достаточным основанием для наложения штрафа территориальным органом Гоструда в рамках взаимодействия контролирующих органов, предусмотренного действующим законодательством.

Постановление Верховного Суда от 6 марта 2025 года по делу №260/4202/24 (административное производство №К/990/48504/24).

Автор: Наталя Мамченко

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