В детском пюре Gerber, которое было завезено из Финляндии, обнаружили опасный токсин — что нужно знать

В детском пюре Gerber обнаружили токсин: во Львове изымают опасную партию продукта. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.
Так, специалисты Львовского городского управления провели внеплановую проверку складских помещений ООО «НЕСТЛЕ УКРАИНА» из-за подозрения на опасную продукцию.
Причиной стала информация, полученная через европейскую систему быстрого оповещения RASFF: в детском питании, экспортированном из Финляндии, был обнаружен охратоксин А — токсичное вещество, опасное для здоровья.
Речь идет о продукте «Овощное-мясное пюре Gerber с кусочками «Итальянский обед» для детей от 10 месяцев. Стерилизованное».
Установлено, что две партии этого пюре (№4304012001, срок годности до 30.10.2026 и №5029012001, срок годности до 29.01.2027) уже были реализованы на территории Украины.
В соответствии с Законом Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных», Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области приняло решение об отзыве и изъятии из обращения указанного продукта с последующим уничтожением.
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