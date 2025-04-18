В детском пюре Gerber, которое было завезено из Финляндии, обнаружили опасный токсин — что нужно знать

Охратоксин А был обнаружен в детском питании Nestle, завезенном во Львовскую область из Финляндии.

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В детском пюре Gerber обнаружили токсин: во Львове изымают опасную партию продукта. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.

Так, специалисты Львовского городского управления провели внеплановую проверку складских помещений ООО «НЕСТЛЕ УКРАИНА» из-за подозрения на опасную продукцию.

Причиной стала информация, полученная через европейскую систему быстрого оповещения RASFF: в детском питании, экспортированном из Финляндии, был обнаружен охратоксин А — токсичное вещество, опасное для здоровья.

Речь идет о продукте «Овощное-мясное пюре Gerber с кусочками «Итальянский обед» для детей от 10 месяцев. Стерилизованное».

Установлено, что две партии этого пюре (№4304012001, срок годности до 30.10.2026 и №5029012001, срок годности до 29.01.2027) уже были реализованы на территории Украины.

В соответствии с Законом Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных», Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области приняло решение об отзыве и изъятии из обращения указанного продукта с последующим уничтожением.

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