Киев готовится к Пасхе – что говорят в КГГА о комендантском часе

Столица готовится к празднованию Пасхи в условиях военного положения.

Источник фото: Freepik

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Столица готовится к празднованию Пасхи, но, как и последние 3 года – в условиях военного положения. В этот день время комендантский час не будут изменять, говорят в КГГА. Таким образом, он будет действовать, как всегда, с 00:00 до 05:00.

Пасхальные богослужения из культовых сооружений будут транслироваться в медиа и через интернет. Накануне с таким запросом город обратился к руководителям религиозных общин.

Киевлян и гостей города призывают беречь себя и в случае воздушной тревоги переходить в укрытие.

Отметим, что на Пасху полиция усилит меры безопасности и не исключает выборочные проверки вещей.

Как писала «Судебно-юридическая газета», к Пасхе НБУ впервые выпустил монету в форме писанки – как она выглядит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.