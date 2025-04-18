В Киеве адвоката разоблачили на схеме «бронирования за $15 тысяч» для уклонения от мобилизации

По данным прокуратуры, адвокат обещал обновить данные военнообязанных в ТЦК без их присутствия и затем трудоустроить ради бронирования.

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В Киеве сообщено о подозрении адвокату, который за 15 тысяч долларов предлагал обновить данные военнообязанных в ТЦК без их присутствия, а затем трудоустроить ради получения брони. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что адвокат предлагал клиентам помощь в прохождении процедуры обновления данных в ТЦК, а также постановку на воинский учёт без личного присутствия.

Кроме того, он обещал трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры с целью получения отсрочки от мобилизации.

По данным прокуратуры, все эти вопросы он обещал решить за 15 тысяч долларов, ссылаясь на свои «налаженные контакты» с должностными лицами одного из районных ТЦК и СП в Киеве.

В целом от двух военнообязанных он получил 30 тысяч долларов. Передача денег происходила в три этапа.

После получения последней части средств в размере 15 тысяч долларов адвоката задержали.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 241 480 гривен.

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