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У Києві парки та зелені зони обробляють від кліщів

19:22, 18 квітня 2025
Обробки тривають ще із початку квітня та вже здійснені в окремих парках.
У Києві парки та зелені зони обробляють від кліщів
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У Києві фахівці проводять планові обробки зелених зон від кліщів. Обробки тривають ще із початку квітня та вже здійснені в окремих парках Деснянського, Подільського, Голосіївського та Шевченківського районів.

Районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень попереджають місцевих жителів про місце та час проведення таких обробок у парках, скверах, бульварах тощо. Зокрема, розміщують повідомлення на офіційних сторінках у соціальній мережі Facebook та облаштовують відповідні таблички у місцях проведення робіт.

У комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» зазначили, що такі заходи обробки не несуть небезпеки для людей і тварин. 

У КМДА пояснюють, що кліщі становлять загрозу для здоров’я як для людей, так і тварин. Вони є переносниками хвороби Лайма – інфекційного захворювання, яке характеризується ураженням шкіри, нервової системи, серця, нерідко приймає хронічний, рецидивний перебіг.

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Київ

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