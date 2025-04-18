У Києві парки та зелені зони обробляють від кліщів

Обробки тривають ще із початку квітня та вже здійснені в окремих парках.

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У Києві фахівці проводять планові обробки зелених зон від кліщів. Обробки тривають ще із початку квітня та вже здійснені в окремих парках Деснянського, Подільського, Голосіївського та Шевченківського районів.

Районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень попереджають місцевих жителів про місце та час проведення таких обробок у парках, скверах, бульварах тощо. Зокрема, розміщують повідомлення на офіційних сторінках у соціальній мережі Facebook та облаштовують відповідні таблички у місцях проведення робіт.

У комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» зазначили, що такі заходи обробки не несуть небезпеки для людей і тварин.

У КМДА пояснюють, що кліщі становлять загрозу для здоров’я як для людей, так і тварин. Вони є переносниками хвороби Лайма – інфекційного захворювання, яке характеризується ураженням шкіри, нервової системи, серця, нерідко приймає хронічний, рецидивний перебіг.

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