Володимир Зеленський наклав санкції на Кончаловського, Куклачова, Розенбаума, Джигурду і Шамана

Президент Зеленський підписав нові укази, якими наклав низку санкцій на російських діячів, зокрема на режисера Єгора Кончаловського, дресирувальника Юрія Куклачова, актора Олександра Панкратова-Чорного, співаків Олександра Розенбаума, Ігора Сукачова та інших.

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Президент Володимир Зеленський 18 квітня підписав два укази про накладення санкцій, в яких містяться три переліки осіб.

Зокрема, указом Зеленського №246/2025 введені в дію санкції стосовно російського актора, відомого по серіалу «Універ» Віталія Гогунського, який раніше отримав заочну підозру від Служби безпеки України. Віталій Гогунський має також і українське громадянство.

Також уведені санкції стосовно російського пропагандиста Микити Джигурди, який, судячи з указу про санкції, теж має паралельно громадянство України.

Крім того, санкції отримав російський артист балету Сергій Полунін, який народився в Україні, але більшу частину життя прожив за кордоном, спочатку у Британії, згодом у РФ. Має паспорти РФ, Сербії та України.

Згідно указу Володимира Зеленського санкції також наклали на російську акторку, відому по серіалу «День народження Буржуя» Ірину Апексімову, російського співака-пропагандиста Шамана (Ярослав Дронов), режисера Єгора Кончаловського, дресирувальника Юрія Куклачова, актора Олександра Панкратова-Чорного, співаків Миколу Расторгуєва і Олександра Розенбаума, Ігора Сукачова та інших.

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