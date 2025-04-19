У кожному регіоні Україні запрацюють Центри підготовки громадян до нацспротиву

Кабмін схвалив постанову, яка затверджує порядок створення та функціонування Центрів підготовки, які мають запрацювати в кожній області України.

Джерело фото: congress.gov.ua

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Кабінет Міністрів 18 квітня прийняв Постанову «Про функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву». Як вказала заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, постанову напрацьовували за дорученням Володимира Зеленського спільними зусиллями Міноборони, Генштабу, Сил ТрО, обласних військових адміністрацій, громадських і волонтерських організацій, а також Офісу Президента.

«Постанова затверджує порядок створення та функціонування Центрів підготовки, які мають запрацювати в кожній області України. Місцева влада має сприяти діяльності філій обласних центрів в окремих районах і населених пунктах області», - вказала Верещук.

За словами посадовиці, сили ТрО затверджуватимуть програми підготовки і навчальні плани, а керівниками та інструкторами центрів призначатимуться в першу чергу ветерани війни.

Передбачено, що інструктори проходитимуть сертифікацію у військових вищих навчальних закладах.

Як писала «Судово-юридична газета», відповідне доручення Президент України Володимир Зеленський дав під час зустрічі з представниками громадянського суспільства. Документ напрацювали за координації Ірини Верещук.

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