У МОЗ пояснили, які категорії чоловіків 25-60 років з інвалідністю повинні пройти медогляд до 1 листопада 2025 року

В Україні впроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування особи, яка є необхідною для продовження або перегляду статусу інвалідності.
З 1 квітня 2025 року окремі категорії людей мають обов’язково пройти оцінювання повсякденного функціонування. Це стосується тих, кому статус інвалідності було надано до впровадження нової системи, і хто з поважних причин не пройшов повторного огляду у встановлений строк, керуючись відповідною нормою в законодавстві.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК №4170-IX. Йдеться про законопроект 12178 щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи.
Як пояснили у МОЗ, на практиці це означає:
Це не стосується:
Також серед винятків:
Як підготуватись до оцінювання
Процедура оцінювання розпочинається з направлення від лікаря. Його може оформити лікуючий лікар — сімейний, терапевт або спеціаліст, який веде основне захворювання. Лікар формує електронне направлення в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи.
Оцінювання проводиться експертною командою практикуючих лікарів у визначеному закладі охорони здоровʼя. Людина може самостійно обрати лікарню зі списку доступних. Усі рішення фіксуються в електронній системі.
Важливо не зволікати з підготовкою:
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.