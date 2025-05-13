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У МОЗ пояснили, які категорії чоловіків 25-60 років з інвалідністю повинні пройти медогляд до 1 листопада 2025 року

18:08, 13 травня 2025
Чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають ІІ або ІІІ групу інвалідності, так які мали пройти повторний огляд у 2022-2024 роках, але з різних обставин не пройшли його, повинні пройти оцінювання до 1 листопада 2025 року.
У МОЗ пояснили, які категорії чоловіків 25-60 років з інвалідністю повинні пройти медогляд до 1 листопада 2025 року
Фото: 24tv.ua
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В Україні впроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування особи, яка є необхідною для продовження або перегляду статусу інвалідності.

З 1 квітня 2025 року окремі категорії людей мають обов’язково пройти оцінювання повсякденного функціонування. Це стосується тих, кому статус інвалідності було надано до впровадження нової системи, і хто з поважних причин не пройшов повторного огляду у встановлений строк, керуючись відповідною нормою в законодавстві. 

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський  підписав закон про ліквідацію МСЕК №4170-IX. Йдеться про законопроект 12178 щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи.

Як пояснили у МОЗ, на практиці це означає:

  • Чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності, так які мали пройти повторний огляд у 2022 - 2024 роках, але з різних обставин не пройшли його, проходять оцінювання в період з 1 квітня до 1 листопада 2025 року.
  • Інші люди, які також мали пройти повторний огляд, але не проходили його під час воєнного стану, мають зробити це до 1 квітня 2026 року.

Це не стосується:

  • людей, яким інвалідність була встановлена пізніше — вже у 2025 році — і строк її перегляду ще не настав;
  • людей з безстроковим статусом інвалідності;
  • військовослужбовців, осіб цивільного захисту — для них діють окремі підходи.

Також серед винятків:

  • люди, які перебувають на територіях, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територіях;
  • пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання).

Як підготуватись до оцінювання

Процедура оцінювання розпочинається з направлення від лікаря. Його може оформити лікуючий лікар — сімейний, терапевт або спеціаліст, який веде основне захворювання. Лікар формує електронне направлення в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи. 

Оцінювання проводиться експертною командою практикуючих лікарів у визначеному закладі охорони здоровʼя. Людина може самостійно обрати лікарню зі списку доступних. Усі рішення фіксуються в електронній системі.

Важливо не зволікати з підготовкою:

  • зверніться до лікаря, щоб дізнатись, чи потрібно вам проходити оцінювання;
  • перевірте, чи настав ваш строк повторного огляду;
  • не відкладайте підготовку.

Автор: Наталя Мамченко

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У МОЗ пояснили, які категорії чоловіків 25-60 років з інвалідністю повинні пройти медогляд до 1 листопада 2025 року

Чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають ІІ або ІІІ групу інвалідності, так які мали пройти повторний огляд у 2022-2024 роках, але з різних обставин не пройшли його, повинні пройти оцінювання до 1 листопада 2025 року.

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