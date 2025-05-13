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В МОЗ объяснили, какие категории мужчин 25-60 лет с инвалидностью должны пройти медосмотр до 1 ноября 2025 года

18:08, 13 мая 2025
Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие II или III группу инвалидности, которые должны были пройти повторный осмотр в 2022–2024 годах, но по разным причинам не сделали этого, должны пройти оценивание до 1 ноября 2025 года.
В МОЗ объяснили, какие категории мужчин 25-60 лет с инвалидностью должны пройти медосмотр до 1 ноября 2025 года
Фото: 24tv.ua
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В Украине внедрена новая система оценивания повседневного функционирования лица, которая необходима для продления или пересмотра статуса инвалидности.

С 1 апреля 2025 года отдельные категории людей обязаны пройти оценивание повседневного функционирования. Это касается тех, кому статус инвалидности был предоставлен до внедрения новой системы и кто по уважительным причинам не прошел повторный осмотр в установленный срок, руководствуясь соответствующей нормой в законодательстве.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК № 4170-IX. Речь идет о законопроекте 12178 о реформировании медико-социальной экспертизы и внедрении оценивания повседневного функционирования лица.

Как объяснили в МОЗ, на практике это означает:

  • Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие вторую или третью группу инвалидности, которые должны были пройти повторный осмотр в 2022–2024 годах, но по разным причинам не сделали этого, проходят оценивание в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года.
  • Другие люди, которые также должны были пройти повторный осмотр, но не сделали этого во время военного положения, должны сделать это до 1 апреля 2026 года.

Это не касается:

  • людей, которым инвалидность была установлена позже — уже в 2025 году — и срок ее пересмотра еще не наступил;
  • людей с бессрочным статусом инвалидности;
  • военнослужащих, лиц гражданской защиты — для них действуют отдельные подходы.

Также среди исключений:

  • люди, находящиеся на территориях, где ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях;
  • пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма (не имеют конечности или одного из парных органов, не слышат или не видят, имеют онкологическое или психическое заболевание).

Как подготовиться к оцениванию

Процедура оценивания начинается с направления от врача. Его может оформить лечащий врач — семейный, терапевт или специалист, который ведет основное заболевание. Врач формирует электронное направление в электронной системе для оценивания повседневного функционирования лица.

Оценивание проводится экспертной командой практикующих врачей в определенном учреждении здравоохранения. Человек может самостоятельно выбрать больницу из списка доступных. Все решения фиксируются в электронной системе.

Важно не затягивать с подготовкой:

  • обратитесь к врачу, чтобы узнать, нужно ли вам проходить оценивание;
  • проверьте, наступил ли ваш срок повторного осмотра;
  • не откладывайте подготовку.

Автор: Наталя Мамченко

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