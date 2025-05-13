В МОЗ объяснили, какие категории мужчин 25-60 лет с инвалидностью должны пройти медосмотр до 1 ноября 2025 года

В Украине внедрена новая система оценивания повседневного функционирования лица, которая необходима для продления или пересмотра статуса инвалидности.
С 1 апреля 2025 года отдельные категории людей обязаны пройти оценивание повседневного функционирования. Это касается тех, кому статус инвалидности был предоставлен до внедрения новой системы и кто по уважительным причинам не прошел повторный осмотр в установленный срок, руководствуясь соответствующей нормой в законодательстве.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК № 4170-IX. Речь идет о законопроекте 12178 о реформировании медико-социальной экспертизы и внедрении оценивания повседневного функционирования лица.
Как объяснили в МОЗ, на практике это означает:
Это не касается:
Также среди исключений:
Как подготовиться к оцениванию
Процедура оценивания начинается с направления от врача. Его может оформить лечащий врач — семейный, терапевт или специалист, который ведет основное заболевание. Врач формирует электронное направление в электронной системе для оценивания повседневного функционирования лица.
Оценивание проводится экспертной командой практикующих врачей в определенном учреждении здравоохранения. Человек может самостоятельно выбрать больницу из списка доступных. Все решения фиксируются в электронной системе.
Важно не затягивать с подготовкой:
Автор: Наталя Мамченко
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