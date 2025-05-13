В рамках урегулирования войны обсуждается размещение иностранных сил западнее реки Днепр, — Кит Келлог

По словам Кита Келлога, на восток от Днепра могут быть размещены «миротворческие силы» с участием определенной третьей страны.

Фото: Getty Images

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В рамках потенциального урегулирования полномасштабной войны России против Украины обсуждается размещение иностранных сил западнее Днепра. Об этом заявил специальный посланник президента США Кит Келлог в эфире Fox News.

Он подчеркнул, что США выступают прежде всего за «всеобъемлющее прекращение огня», после чего стороны должны обсуждать другие вопросы — от статуса отдельных территорий, Запорожской АЭС, возвращения украинских детей и перспектив членства Украины в НАТО.

«Мы говорим и о «силах устойчивости» (resilience force)… Речь идет о британцах, французах, а также немцах, а теперь и поляках, которые разместят силы западнее реки Днепр, что означает, что они вне зоны досягаемости (России. – Ред.)», — сказал посланник Трампа.

Тем временем восточнее Днепра, по словам Келлога, могут быть размещены «миротворческие силы» с участием определенной третьей страны, «чтобы можно было фактически контролировать прекращение огня».

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