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Зарплатные задолженности во время военного положения – что делать работодателям

07:36, 14 мая 2025
По законодательству, зарплата должна выплачиваться не менее двух раз в месяц.
Зарплатные задолженности во время военного положения – что делать работодателям
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Управление инспекционной деятельности Житомирской области разъяснило, что делать предприятиям, если в условиях военного положения возникают проблемы с начислением или выплатой заработной платы.

Согласно трудовому законодательству, заработная плата должна выплачиваться не менее двух раз в месяц. Однако из-за форс-мажорных обстоятельств, которые вызывает война, работодатели могут столкнуться с ситуацией, когда невозможно выплатить зарплату вовремя или даже совсем.

В случае выплаты через банки, вероятность возникновения задержек значительно уменьшается по сравнению с выплатами через кассу предприятия. Однако, как отмечает закон, работодатель должен принять все возможные меры для обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам.

Согласно статье 10 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель освобождается от ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты, если докажет, что задержка произошла из-за боевых действий или других непреодолимых обстоятельств.

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