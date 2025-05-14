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В Гоструда ответили, можно ли потерять право на социальный отпуск

07:18, 14 мая 2025
Стало известно, теряется ли право на социальный отпуск, если он не использован своевременно.
В Гоструда ответили, можно ли потерять право на социальный отпуск
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В Государственной службе Украины по вопросам труда разъяснили, теряется ли право на социальный отпуск, если он не был использован своевременно.

Согласно статье 19 Закона Украины «Об отпусках», одинокой матери ежегодно предоставляется дополнительный социальный отпуск.

В соответствии с частью 1 статьи 24 этого же закона, при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей либо совершеннолетнего ребёнка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Действующим законодательством не установлен срок давности, после которого работник теряет право на дополнительный социальный отпуск. Если он по каким-либо причинам не воспользовался этим правом за предыдущий год или за несколько лет, он всё равно имеет право использовать его, а в случае увольнения (независимо от причины) — получить компенсацию за все неиспользованные дни такого отпуска.

Выплата денежной компенсации за такой отпуск предусмотрена исключительно при увольнении работника.

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Гоструда отпуск трудовые отношения

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