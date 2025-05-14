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У Держпраці відповіли, чи можна втратити право на соціальну відпустку

07:18, 14 травня 2025
Стало відомо, чи втрачається право на соціальну відпустку, якщо її не використано своєчасно.
У Держпраці відповіли, чи можна втратити право на соціальну відпустку
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У Державній службі України з питань праці розповіли, чи втрачається право на соціальну відпустку, якщо її не використано своєчасно.

Згідно зі статтею 19 Закону України «Про відпустки», одинокій матері щорічно надається додаткова соціальна відпустка.

Відповідно до частини 1 ст. 24 Закону України «Про відпустки» в разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Чинним законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на додаткову соціальну відпустку. Якщо він з якихось причин не скористався своїм правом на неї за попередній рік чи за кілька років, то має право використати її, а в разі звільнення (незалежно від підстав) йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні цієї відпустки.

Виплату грошової компенсації за таку відпустку передбачено виключно під час звільнення працівника.

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