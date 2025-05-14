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Зарплатні заборгованості під час воєнного стану – що робити роботодавцям

07:36, 14 травня 2025
За законодавством, зарплатня має виплачуватися не менше двох разів на місяць.
Зарплатні заборгованості під час воєнного стану – що робити роботодавцям
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Управління інспекційної діяльності Житомирської області роз’яснило, що робити підприємствам, якщо в умовах воєнного стану виникають проблеми з нарахуванням або виплатою заробітної плати.

Згідно з трудовим законодавством, заробітна плата має виплачуватися не менше двох разів на місяць. Проте через форс-мажорні обставини, які спричиняє війна, роботодавці можуть зіткнутися з ситуацією, коли неможливо виплатити зарплату вчасно або навіть зовсім.

У випадку виплати через банки, ймовірність виникнення затримок значно зменшується, порівняно з виплатами через касу підприємства. Однак, як зазначає закон, роботодавець повинен вжити всіх можливих заходів для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам.

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», роботодавець звільняється від відповідальності за порушення строків виплати зарплати, якщо доведе, що затримка сталася через бойові дії або інші непереборні обставини.

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