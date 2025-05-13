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В межах врегулювання війни обговорюється розміщення іноземних сил західніше від річки Дніпро, — Кіт Келлог

18:03, 13 травня 2025
За словами Кіта Келлога, на схід від Дніпра можуть бути розміщені «миротворчі сили» за участю певної третьої країни.
В межах врегулювання війни обговорюється розміщення іноземних сил західніше від річки Дніпро, — Кіт Келлог
Фото: Getty Images
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В рамках потенційного врегулювання повномасштабної війни Росії проти України обговорюється розміщення іноземних сил на захід від Дніпра. Про це заявив спеціальний посланник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News.

Він підкреслив, що США виступають насамперед за «всеосяжне припинення вогню», після чого сторони мають обговорювати інші питання – від статусу окремих територій, Запорізької АЕС, повернення українських дітей і перспектив членства України в НАТО.

«Ми говоримо і про «сили стійкості» (resilience force)… Ідеться про британців, французів, а також німців, а тепер і поляків, які розмістять сили на захід від річки Дніпро, що означає, що вони поза зоною досяжності (Росії. – Ред.)», – сказав посланник Трампа.

Тим часом на схід від Дніпра, за словами Келлога, можуть бути розміщені «миротворчі сили» за участю певної третьої країни, «щоб можна було фактично контролювати припинення вогню».

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США росія Україна війна

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