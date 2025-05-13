ВККС тонет в исках от участников конкурса в апелляционные суды – есть претензии к качеству проверки практических заданий

Уже подано несколько десятков исков от кандидатов в административные, хозяйственные и общие апелляционные суды

Фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей столкнулась с рекордным количеством судебных исков от участников конкурса в апелляционные суды.

Как сообщают в Facebook участники конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов, которые уже прекратили участие в конкурсе после этапа выполнения практического задания, Кассационному административному суду в составе Верховного Суда придется рассмотреть несколько десятков исков от бывших кандидатов.

Так, судья Донецкого окружного административного суда Татьяна Шувалова 13 мая сообщила, что в КАС ВС уже есть 24 иска от кандидатов на должности судей апелляционных административных судов, 2 иска от кандидатов на должности судей апелляционных хозяйственных судов и 1 иск от кандидата в апелляционные общие суды по гражданской специализации.

Также 13 мая адвокат Татьяна Огневьюк сообщила, что она будет представлять в Верховном Суде интересы сразу 35 кандидатов в апелляционные общие суды по гражданской специализации, которые выполняли практическое задание 4 февраля 2025 года.

Количество исков к ВККС в связи с результатами практических заданий в рамках конкурса в апелляционные суды, таким образом, беспрецедентно.

Напомним, что по итогам выполнения практического задания у многих кандидатов возникли претензии, как к качеству самих практических заданий, так и к качеству их проверки.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», особый резонанс приобрела история с выполнением 4 февраля практического задания кандидатами на должности судей общих апелляционных судов по гражданской специализации. В этот день удачно выполнили практическое задание всего 8 кандидатов из 58.

В своем открытом письме кандидаты на должности судей обратили внимание Комиссии на проблемы, которые не по вине участников конкурса возникли во время выполнения практического задания, а также на некорректно подготовленное практическое задание, которое им пришлось выполнять. Впрочем, ВККС не стала реагировать на претензии от участников конкурса.

Автор Вячеслав Хрипун

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