Уряд врегулював питання реєстрації автівок, ввезених із-за кордону для ЗСУ

Кабмін визначив умови, за яких допускається державна реєстрація транспортних засобів, ввезених на митну територію України до набрання чинності Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою.

Фото: volynnews.com

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Кабінет Міністрів України врегулював питання державного обліку та державної реєстрації транспортних засобів, ввезених у якості гуманітарної допомоги. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Так, внесено зміни до постанов уряду від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» та від 10.05.2022 № 584 «Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період воєнного стану в Україні».

Врегульовано питання державного обліку та державної реєстрації транспортних засобів, ввезених на митну територію України як гуманітарна допомога за спрощеною процедурою до набрання чинності Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою.

Зокрема, визначено умови, за яких допускається державна реєстрація транспортних засобів, ввезених на митну територію України до набрання чинності Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою.

Визначено перелік документів, які подаються до сервісного центру МВС для здійснення державної реєстрації чи тимчасового державного обліку транспортних засобів, у тому числі транспортних засобів, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці.

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