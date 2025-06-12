12 червня доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, частково обмежений — НАЗК

НАЗК повідомило, що будуть проводитись роботи з програмно-технічного обслуговування.

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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру порушників) частково обмежено 12 червня, у зв’язку з проведенням програмно-технічного обслуговування.

«Просимо користувачів враховувати це та перепрошуємо за тимчасові незручності», - заявили у НАЗК.

Раніше ми писали, що у НАЗК пояснили, як отримати інформацію з Реєстру порушників.

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